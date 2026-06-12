立院通過「高虹安條款」竹市議員曾資程嘆高弄權一時、恐淒涼萬古

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立法院今天通過「高虹安條款」選罷法26條修正案，新竹市議員曾資程嘆高弄權一時恐淒涼萬古。(資料照，記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕立法院今天三讀通過《公職人員選舉罷免法》第26條修正案，放寬獲緩刑、得易服社會勞動者的參選限制。新竹市議員曾資程提到，此修正案社會之所以高度關注，不是因法律文字本身，而是因修法時機與對象，令人不得不聯想到正在為特定政治人物排除參選障礙。這幾年，高虹安深陷各項司法爭議與訴訟案件，市民看到的不是如何解決交通、教育、產業發展與城市建設問題，感嘆高虹安弄權一時，恐淒涼萬古。

他說，從高虹安涉助理費案開始，社會便爭議不斷。從偵查、審判到二審改判偽造文書罪並判刑6個月，高檢署已提起上訴，目前由最高法院審理中；另資策會侵權訴訟及旅美教授陳時奮誣告案，也在司法程序中。過去案件審理時，曾傳出與助理間「可以搞定司法」的對話內容，讓社會對司法公信力產生諸多疑慮。如今司法程序尚未終結，立法院又通過放寬參選資格的修法，難免讓外界質疑，當司法結果可能影響參選資格時，是否又透過立法來排除障礙？

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他認為，法律不應因人設事，任何修法都應基於公共利益與整體制度需求，新竹市長是每年掌管數百億元公共預算，影響城市未來發展方向的職位。市民對市長的期待，理應比一般政治人物更高。高虹安這幾年深陷各項司法爭議與訴訟案件，市民看到的不是如何解決交通、教育、產業發展與城市建設問題，而是圍繞在官司、判決與法律攻防。

他期待未來的新竹市長候選人，除具備治理能力，更應沒有犯罪前科、沒有重大誠信爭議，能被以高標準接受市民檢驗。弄權或許能得意一時，但歷史終究會留下評價。

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