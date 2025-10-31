立院通過300億重建條例 徐榛蔚：有專款才能讓光復重生

「馬太鞍溪堰塞湖災後重建條例」三讀通過，縣長徐榛蔚感謝朝野支持。（王志偉攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情嚴重，為協助災民復原家園，立法院今三讀通過「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，經費上限達300億元，有光復等3鄉鎮適用，縣長徐榛蔚今赴議會報告光復救災後得知特別條例通過，感謝朝野支持，強調有專款才能有系統、有組織、有長遠的專業規畫，讓光復鄉重生、災區得到保障。

徐榛蔚表示，馬太鞍溪潰壩事件災情重大，復原與重建工程繁重艱鉅，亟需中央與地方團結一致，共同投入資源與預算。她說，特別條例通過後，縣府會彙整災民等各方意見，來協助中央來訂定實行細則跟作業辦法，讓施行辦法更周全。

廣告 廣告

徐榛蔚說，比方說現在有很多的產業企業、生產器具以及設備是沒有辦法得到賑災基金會或中央的支持補助。汽機車損毀、甚至大型機具或大型貨車還在貸款，但已被淹沒在泥裡面，報廢卻僅5萬元補助。

另外對於中繼屋興建，也希望國土署趕快對於光復的部落、佛祖街旁邊住戶確立申請資格，還有房屋如果主結構損壞，不能居住的時候，房屋重建的部分，中央要如何訂定補助辦法給災民，當地區域排水、灌溉水圳、家戶的警報系統等，都希望包含在特別條例中，未來重建工作，需要鄉親、受災戶、中央、地方與鄉公所一起努力。

徐榛蔚說，馬太鞍溪上游堰塞湖潰壩是台灣第一起，造成慘重傷亡損失，災民流離失所，國家必須很負責任的提出特別條例，才對得起19名罹難者和5名失聯鄉親，有專法才能有系統、有組織的規畫重建，縣府支持訂定專法，讓光復重建重生。

【連回中時新聞網原文】