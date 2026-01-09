立院造勢拚國民黨新竹縣長選舉提名 徐欣瑩重申：全民調決定提名人選

國民黨立委徐欣瑩。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

爭取國民黨提名參選年底新竹縣長的立委徐欣瑩，今在立院造勢，共有37位同黨立委相挺，立法院長韓國瑜也贈花束祝「心想事成」。徐說，若當選，憑藉國會戰友們支持，一定能從中央爭取更多建設經費，為縣民創造更多幸福。

談到黨內整合（國民黨於新竹縣並未舉辦正式初選），徐欣瑩重申「全民調」是最強的民意檢驗，也是最公平公正的初選方式，而自己的對手始終是民進黨，有信心能為國民黨守護新竹藍天。

不過今天造勢現場，原競爭對手、同黨新竹縣立委的林思銘並未出席。

黨團書記長羅智強致詞時則肯定，徐欣瑩是台灣第一位衛星測量女博士，曾獲NASA全額獎學金，其深厚的理工與科技背景，是引領國家高科技重鎮新竹縣的最佳人選。

針對未來願景，徐欣瑩提出「接軌AI新時代」的構想，引用AI教父黃仁勳的話「發展AI要問台灣」，進一步喊出「台灣的AI請看新竹」，她承諾將發揮其理工科技長才，讓新竹縣成為全球矚目的科技新亮點。

