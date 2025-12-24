立院週五啟動彈劾賴清德程序 傅崐萁宣告：1月將邀賴清德赴國會說明

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

總統賴清德與行政院長卓榮泰針對在野黨立法院通過修正《財劃法》採不公布、不副署、不執行新法，形成行政立法衝突僵局，在野黨在立院也發動提案彈劾總統反制。國民黨立院黨團總召傅崐萁今（24）日在國民黨中常會中專案報告表示，預計明年1月中起將在立法院將舉辦兩場公聽會，並邀請賴清德總統列席立法院說明。同時，3到5月將在全國22縣市舉行公聽會，並於5月二度邀賴總統到立院說明，預計5月20日表決彈劾案。

國民黨立院黨團總召傅崐萁今（24）日在國民黨中常會中專案報告立院彈劾總統賴清德期程。（圖／傅崐萁臉書）

為什麼立法院要提彈劾案？因為「賴清德稱帝，袁世凱復辟」！針對在野黨發旳無差別「大罷免，大失敗」後，賴政府不思悔改，

傅崐萁說，對於國會通過的法案竟然「不副署，不公布，不執行」；更甚者，憲法法庭專擅獨斷，《憲法訴訟法》無論是舊法或新法，都明訂開會需2/3大法官出席，上周五的憲法法庭未足法定人數，僅5名大法官出席且被另3位大法官打臉，做成直接讓賴清德獨裁的事實，踐踏憲法，賴清德一年半執政罄竹難書。

傅崐萁批評，五個大法官專斷獨裁，行政院長不副署，追殺在野黨，賴清德全面掌控司法施行恐佈統治，中華民國憲法被賴清德玩弄於股掌之間，裂解三權分立造成全民對立，同時掏空台灣經濟，把護國神山台積電上下游生態系奉送美國，還將18兆外匯存底買外債，還要台灣投資美國4千億美金。

傅指出，115年度9495億國防預算、1500億特別預算、明年1.25兆預算、加上後續維修，總共4.5兆軍購及延壽預算，濫用民脂民膏，賴清德把兩岸搞的兵凶戰危，綠友友全部粉墨登場，賣馬桶的做裝橫潢製鞋的，華麗轉身變軍火大亨。

傅崐萁表示，昨天 (12/23)程序委員會排案，將在本周五(12/26)院會正式進入彈劾賴清德程序。預計1月在立法院舉行兩場公聽會、邀請賴清德列席說明，接著於全省22縣市舉行公聽會，之後再邀賴清德列席答辯，並在2026年520當天進行全立法院彈劾投票表決。

國民黨文傳會主委吳宗憲補充，立院公聽會時間大約是在1月14、15日，預計1月21、22日第一次邀請總統到立院說明，第二次邀請總統大約是在5月13日。



