立院過完年就開工 2／24開議 3／3卓榮泰報告台美關稅

立法院議場。（本報資料照片）

近期台美關稅談判達成共識，並簽署備忘錄（MOU），台灣對等關稅降至15％且不疊加，與日、韓取得公平競爭的地位。不過在野黨認為許多資訊相當不明，因此在立院提案要求行政院長針對台美貿易與關稅協議進行專案報告。28日立法院長韓國瑜召集協商，會中達成共識，過完年立法院立刻開工，訂於24日開議，當天進行行政院長施政報告。針對「台美關稅協議」的專案報告，定於3月3日（週一）邀請行政院長率相關部會首長進行專案報告並備質詢。

韓國瑜今日針對「行政院長針對台美貿易與關稅協議進行專案報告」舉行朝野協商，民眾黨張啓楷指出，行政院稱協議還需要幾週才能完成，且具體內容、農業受衝擊程度及增加項目等至今都模糊不清。 要求行政院長在一個月內率相關部會首長至立法院進行專案報告並備質詢，並堅持此專案報告應與行政院長的例行施政報告分開。

民進黨團總召柯建銘則說， 建議最快的方式是在24日立法院開議日，讓行政院長一併進行專案報告。國民黨團傅崐萁則說， 當看到川普總統以「韓國國會尚未通過」為由威脅調升關稅至 25％ 時感到心酸。因為中華民國國會從頭到尾都沒有關稅可以審，無從審起，無權制肘，從頭到尾政府一直以「不能說」為由拒絕透露內容，導致國會無法審查、無法表達意見。

民進黨團書記長陳培瑜則反對，去年 8 月，外交國防委員會就已經由外交部與經貿談判辦公室進行過「秘密會議」專案報告。但當時在野立委出席的人很少，在野黨只顧著進行政治鬥爭，不顧產業現實。

最終韓國瑜裁示， 聽取各方意見後，各黨團同意24日為第11屆第5會期開議日，當天進行行政院長施政報告。另針對「台美關稅協議」的專案報告，定於3月3日邀請行政院長率相關部會首長進行專案報告並備質詢。

