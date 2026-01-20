立院邀總統就彈劾案說明 賴清德回覆不列席：立院無直接向總統問責之權

總統賴清德。（圖／總統府Flickr）





由於恐讓中央面臨違《公共債務法》舉債上限15％規定，且更加擴大城鄉差距，行政院長卓榮泰去（2025）年12月15日宣布不副署藍白再修版《財劃法》，並表明「立法院可以依照《憲法增修條文》的規定，可以對行政院長提出不信任投票（即倒閣）制衡。中國國民黨、台灣民眾黨立院黨團提案譴責總統賴清德與卓揆，並移請監察院彈劾卓榮泰。立法院並於12月26日通過提案彈劾賴清德總統。立法院程序委員會明（21）日、22日將召開全院委員會，邀請賴清德總統就彈劾案說明，但稍早傳出立法院今（21）日收到總統府回函，總統賴清德表明立法院無直接向總統問責之權，為符憲政體制，因此不列席彈劾聽證會。

以下為回函內容全文：

立法院韓院長勛鑒：貴院115年1月16日咨請本人列席同年月21日及22日全院委員會說明一案，依憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務。為符憲政體制，爰不予列席。特此函達。賴清德 中華民國115年1月20日

