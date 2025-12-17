立院邀總統府祕書長報告財劃法不副署責任 府：依法政院是負責機關

立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委翁曉玲變更委員會議程，明天（18日）將邀請府院祕書長等人，就「不依法副署相關法律責任之追究」進行專題報告。總統府今天晚間表示，稍早已函復委員會說明，對立法院負責的憲政機關是行政院，府祕書長僅於審議年度預算案與總統府主管法案審查時列席備詢。

立法院司法及法制委員會18日將邀請府院祕書長等人，就「不依法副署相關法律責任之追究」進行專題報告。總統府發言人郭雅慧（圖）17日晚間表示，對立法院負責的憲政機關是行政院，府祕書長僅於審議年度預算案與總統府主管法案審查時列席備詢。（中央社資料照）

立法院司法及法制委員會明天原本邀請法務部長等人就「綠能弊案肅貪成效、綠能發展之法制策進與防弊」進行專題報告，並備質詢。針對行政院長卓榮泰不副署財劃法，翁曉玲變更委員會18日議程，邀請總統府祕書長、行政院祕書長、司法院、法務部就「不依法副署相關法律責任之追究」進行專題報告。

廣告 廣告

翁曉玲受訪表示，總統、行政院長是否有這麼大的權力，可以完全不甩立法院通過的法律，只選擇喜歡的法律執行、公告。這個議題對於立法院及台灣的民主法治來說非常重要，希望讓各單位、行政院祕書長把這件事說清楚、講明白。

總統府發言人郭雅慧晚間表示，總統府稍早已函復委員會說明，依照憲法增修條文第3條第2項第1款規定，對立法院負責的憲政機關是行政院，總統府祕書長僅於審議年度預算案與總統府主管法案審查時列席備詢，以符憲法規定及憲政慣例。