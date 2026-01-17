立院邀總統說明彈劾案 藍盼回應民意 綠祭「三不」策略

立法院將於21日、22日舉行全院委員會邀請賴清德總統列席說明彈劾案，藍委賴士葆今天(17日)表示，期盼賴總統赴立院說明以回應民意；民進黨團則說，藍、白不審總預算，卻一廂情願提出於法無據的彈劾案，相當荒謬，黨團不會為彈劾案背書，當天只會派相關委員列席說明，其他黨籍立委「不出席、不動員、不簽到」，且總統也沒有列席說明的義務。

藍、白黨團不滿行政院不副署、不執行財劃法，並質疑賴清德總統違憲失職，因此啟動彈劾賴總統程序。立法院已於14日、15日舉行公聽會，並將於21日、22日首次邀請賴總統列席說明彈劾案。

廣告 廣告

總統府發言人郭雅慧16日重申，尊重國會相關職權，期盼在野立委儘速就今年度國家總預算與國防特別條例排入審查並通過，以應國家當務之要。

針對立法院將於21日、22日首次邀請賴總統列席說明，國民黨立委賴士葆受訪表示，根據立法院職權行使法第43條，明定全院委員會審查時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明，因此賴總統可自行選擇是否列席說明，他希望賴總統能到立院說明以回應民意，但也評估賴總統來的機率不高。賴士葆：『(原音)還是行政權的傲慢，因為這麼大的事情，他應該來才對，它可以幫自己辯護，來的話因為來就要被問，他一定不願意的，我們憲法修到後來就變成超級總統制。』

民進黨團幹事長鍾佳濱則說，藍、白不滿閣揆不副署財劃法，若質疑閣揆違憲，可以聲請釋憲，或者提不信任案，此外，閣揆不副署財畫法，總統當然不能公布，因此總統沒有違憲。他並批評，藍白不搞正事、不審總預算，卻一廂情願提出於法無據的彈劾案，相當荒謬。鍾佳濱：『(原音)回歸到這場彈劾的秀，他就是想要總統來國情報告，因為違憲做不到，所以就改用彈劾的方式，然後彈劾就根據立法院職權行使法，就說你總統來列席說明，但是大家都看得出來，他們這齣戲唱不下去，只好讓他們演獨角戲嘛。』

民進黨團書記長陳培瑜指出，當天只會派相關委員出席說明黨團立場，其他黨籍立委「不出席、不動員、不簽到」。兼任民進黨團政策會執行長的立委吳思瑤也說，藍白提案彈劾賴總統毫無正當性，僅是在國會搭建羞辱總統的政治舞台，黨團不會為彈劾案背書，且依規定，總統也沒有列席說明的義務。(編輯：宋皖媛)