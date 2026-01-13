立院邀賴清德下周說明彈劾案 總統府喊「尊重」盼速審總預算

立法院程序委員會今（13）日確定於21日及22日召開全院委員會審查會，並將邀請總統賴清德就彈劾案進行說明。對此，總統府表示，尊重國會相關職權，但仍盼在野立委以國家發展與國民福祉為念，儘速排審並通過總預算和國防特別條例。

賴清德。（圖／中天新聞）

立法院今天召開程序委員會，藍白聯手通過16日與20日的立法院會議程於16日當天院會再行確定。針對賴清德彈劾案，國民黨團在程委會提案於21日與22日召開該會期第3次全院委員會，以審查會模式處理。儘管民進黨團表達反對立場，但在藍白聯手支持下，以10比8的表決結果通過提案。

根據彈劾案相關事務及時程表，21日與22日的全院委員會將邀請賴清德列席進行第一次說明。會議順序安排為先由提案領銜人傅崐萁、黃國昌各10分鐘說明彈劾意旨，接著由賴清德說明15分鐘。隨後由國民黨團推派15人、民進黨團推派15人、民眾黨團推派2人，每人15分鐘進行詢問，並得採聯合詢問方式。若賴清德未列席，則由各黨團推派的委員進行發言，每人發言10分鐘。

賴清德。（圖／中天新聞）

有關媒體詢問在野黨發動彈劾總統並要求出席說明一事，總統府發言人郭雅慧表示，總統府尊重國會相關職權，惟考量國家發展及國民福祉至關緊要，且立院本會期只剩最後十三個工作天，企盼在野立委仍以憲政職權為先，以國家發展與國民福祉為念，把握時間，儘速就本應於去年底完成審查之本年度國家總預算與攸關國家安全的國防特別條例排入審查並通過，以應國家當務之要。

