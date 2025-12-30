立院開國際論壇討論桃園福海宮去留 廟方怒澄清：未受邀

桃園市大園區竹圍福海宮已有逾175年歷史，廟宇在111年桃園市文化局公告為歷史建築。但廟址位在航空城計畫中第三跑道範圍，讓福海宮陷入拆遷歷史、文資保留的窘境。（廖姮玥攝）

桃園市大園區竹圍福海宮已有逾175年歷史，廟宇在111年桃園市文化局公告為歷史建築。但廟址位在航空城計畫中第三跑道範圍，讓福海宮陷入拆遷歷史、文資保留的窘境。（廖姮玥攝）

桃園市大園區竹圍福海宮已有逾175年歷史，廟宇在111年桃園市文化局公告為歷史建築。但廟址位在航空城計畫中第三跑道範圍，讓福海宮陷入拆遷歷史、文資保留的窘境。未料立法院30日召開2025文化資產保存與都市發展國際論壇，將福海宮保存、文資審議問題是為重點討論內容。對此福海宮主委陳日淡特別發表聲明澄清，論壇內容、觀點及結論，宮廟未受邀出席，也均不知情。

桃園市大園區竹圍福海宮已有逾175年歷史，廟宇在111年桃園市文化局公告為歷史建築。但廟址位在航空城計畫中第三跑道範圍，讓福海宮陷入拆遷歷史、文資保留的窘境。（圖／福海宮）

竹圍福海宮供奉「輔信王公」，廟宇已有逾175年歷史，當地民眾俗稱「竹圍王公」，為大園地區重要信仰中心，除廟宇歷史建築身分外，每年農曆3月8日輔信王公誕辰舉辦的「飛輦轎、過金火」活動，也於102年9月27日登錄為桃園市無形文化資產。因航空城計畫，導致廟宇遷至蘆竹海湖福安府設臨時紅壇，未來將遷往大園埔心。

廣告 廣告

國民黨籍立委涂權吉表示，論壇聚焦歷史古蹟探討，但國家重大建設被迫遭搬遷，但舊廟若不影響航高限制也希望盡可保留，讓地方歷史悠久的信仰中心可以保留傳承。牛煦庭則說，曾經福海宮被認為影響飛安、影響都市計畫，但靠著信徒的行動、奔走，讓真相大白；曾經福海宮的文資身分要被撤銷，但是信徒的行動、陳抗，擋下了不合理的決策。論壇後感謝國際上很多學者專家，願意再用新的視角來看待這間大廟，也期待今天的討論，不只從信仰，也從文化、環境、城市治理等角度，能給這個議題更多討論空間。

陳日淡表示，立院辦國際論壇內容、觀點及結論，宮廟未受邀出席，也皆不知情，目前已籌備記者會，將澄清外界對福海宮的汙衊。航空城為國家重大建設，當初擲杯「輔信王公」也同意搬遷，孰料約3個月後，卻遭到另一派人馬反對，另外福海宮未成立重建委員會，一切皆待民航局對重建有完整配套後，才會開始成立正式的重建委員；福海宮皆配合政府公布政策執行。

針對福海宮歷史建築留存部分，文化局表示，「歷史建築文資身分不變」。福海宮歷史建築遷移及構件保存計畫，已經桃園市文資審議會審議通過，目前管委會預定於115年依據計畫執行。

更多中時新聞網報導

吳永吉出專輯 憶大哥離世淚水止不住

陸客不來 故宮參觀人數大跌

甜度滿分詮釋經典曲 付豪游艾迪雙向奔赴唱〈屋頂〉