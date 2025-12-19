立院開好開滿！藍白強勢通過本會期延長至1/31 總預算付委仍無期

立法院表決通過本會期延會至明年1/31。資料照片



會開好開滿！立法院今（12/19）在藍白人數優勢下，再度毫無懸念的表決通過本會期延長至明年1月31日，這是繼上會期延長至8月31日後，再度會期無縫接軌。

根據《憲法》規範，立法院會期每年兩次，第一次自2月至5月底，第二次自9月至12月底，必要時得延長之。上會期立院已創下紀錄，延會三個月至8月31日。

民眾黨團本會期再度提案，延會至1月31日，無縫接軌下一會期。因已過協商冷凍期，在藍白人數優勢下，強勢表決通過延會案。

預料未來一個多月，攸關不在籍投票、中配六改四等都將進行朝野攻防。但明年度的總預算案，迄今仍未交付委員審查。

