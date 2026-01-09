立院開「中國制裁同學會」！石平指「台日國防合作要突破禁區不能拖」：對付人類歷史最兇惡極權國家、我出生的中國

遭中國制裁的日本維新會參議員石平訪台，今（9）日赴立院拜訪民進黨立委，石平致詞時說，「台日應該不斷加強合作，來對付在某種意義上是人類歷史上最兇惡的極權國家，也就是他出生的中國」，這次參訪目的，是跟台灣的立法院同仁深入交流，並要突破禁區，比如國防合作要取得一定突破，不能再拖延了。

石平今日拜會立法院，包括石平事務所秘書一色正春、靜岡大學教授大野旭、千葉工業大學準教授近衛飛鳥、印太戰略智庫執行長矢板明夫赴立法院拜訪。民進黨立委王定宇、沈伯洋、羅美玲、陳俊宇、黃捷、李坤城、張雅琳等人出席。

石平致詞時說，很高興能夠到台灣的立法院參觀，除了見到許多國會議員同仁，也很榮幸見到王定宇、沈伯洋，因為三個人都被中國政府制裁，「王委員還是我的大前輩」。

石平再說，他在日本是唯一一個被中國政府制裁的議員，這說明日本國會還不夠努力，還沒有做出很多的成果，「希望能多幾個被中國政府制裁的議員，就說明國會做了很多好工作。」

石平指出，他深切感受台灣、中華民國是個非常成熟的民主國家，有非常成熟的議會機制，而日本也是，因此，台日有共同理念，都是民主國家、國際社會家庭的一員，「台日應該不斷加強合作，來對付在某種意義上是人類歷史上最兇惡的極權國家，也就是他出生的中國。」

石平說明，對付中國並不是要跟中國怎麼樣，而是為了保護、保衛、維持亞洲的和平與安全，為了維持台灣海峽的和平與安全，甚至為了維護整個印太地區的和平與安全，台日都需要做很多事。這次來訪有個目的，就是跟台灣的立法院同仁深入交流，並要突破禁區，比如國防合作要取得一定突破，不能再拖延了。

石平指出，台日兩國攜手維護台灣海峽的和平，台灣海峽的和平就是亞洲和平，就是印太地區的和平，甚至是世界的和平：「我們是為和平而戰，所以希望以後一起努力，然後共同創造一個和平的亞洲、和平的世界。」

有趣的是，當沈伯洋來到現場時，王定宇也笑說，他們三人都被通緝「今天有個中國制裁同學會」。

（圖片來源：三立新聞）

