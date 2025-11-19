立院關注《家暴法》防護漏洞 衛福部半年內提修正草案

家暴悲劇頻傳、震驚社會，立法院關注現行《家庭暴力防治法》防護漏洞，朝野立委提出多起修正草案，聚焦包涵被害人人身安全保護、同住兒少併發保護令還有科技設備監控可行性等議題，19日上午展開衛環委員會與司法委員會聯席會議。

國民黨立委王育敏指出，「在電子監控我們可以採取雙向的制度，這是參考西班牙的經驗，也就是當這個加害人接近被害人的時候，被害人會及時收到警示，他會知曉，可以進一步採取保護自己的措施。」

科技進步，是否可利用監控設備讓被害人遠離危險，成為討論焦點，有立委提案在《家庭暴力防治法》第2條新增電子保護令定義，並新增明訂電子保護令聲請核發方式等，降低再犯機率。

衛福部長石崇良回應，「我們目前正在規劃辦理各國制度跟實施現況的一些分析比較，保護到被害人的最大權益，那麼也避免侵害其自由隱私的情形。」

司法院少年及家事廳長鍾宗霖則表示，「司法院原則是同意的，但是有下列幾點的思考，可能涉及人身自由、隱私以及行動自由的基本權的限制。」

衛福部長石崇良強調，為了不傷害被害人權益應該慎重。另外也有立委質疑，現行被害人申請暴護令也可要求家暴加害人處遇計畫，藉由專業人員介入治療、輔導、教育加害人，多數被害人卻不知道這個項目。

衛福部長石崇良表示，「加強這個被害人如何知道保護自己，所以這些都是要在我們得知道有家暴通報的時候，要提供資訊給被害人。」

而立委黃國昌也質疑，《家庭暴力防治法》修法從7月份開始受到關注，前任衛福部長邱泰源曾承諾半年內提出修法，衛福部長石崇良則表示目前進度正在蒐集各方意見，預計半年後提出院版修正案。