立院隱匿？Grace懷疑恐是「報告沒發表前法官就收到」？

論壇中心／李佳穎報導

高院16日宣判前立委高虹安詐領助理費貪污案無罪。判決書今（19）日上網，其中寫到引用立法院函覆「法制局編號1751專題研究報告」為判決依據。對此，政治評論員吳靜怡（Grace）在《台灣最前線》揭時序，這份報告是今年（2025）年3月出的，而立院函覆高等法院的公文內容是去年（2024）年10月的。吳靜怡（Grace）質疑，究竟是法官說謊還是立院隱匿？若是立院隱匿那是不是因為「報告還沒發表前法官就收到了」？

另外，吳靜怡（Grace）推測「是不是為了滿足法官提出的要求，而且想要替高虹安解套，所以寫了這份報告？」

吳靜怡（Grace）認為，法官不需要說謊，那就只有另一種可能就是立院說謊了，而立院之所以要欺瞞立委的原因，是不是因為擔心「這份專案報告還沒發表前，法官就已經收到了？」那就有很大的問題了！

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：法制局報告時機有詭？ Grace質疑立院隱匿？恐是「報告沒發前法官就收到」？

