立院雙帥相挺 吳宗憲羅東街掃受夾道歡迎

記者林坤瑋／宜蘭報導

立委吳宗憲「一腳一步，走出蘭陽新道路」系列行動，十五日來到第二站羅東鎮，現場除了在地議員陪同外，更有遠從台中、桃園來助陣的「立法院雙帥」─廖偉翔及牛煦庭委員，沿街受到羅東鎮民的夾道歡迎，「凍蒜」聲音不斷。

吳宗憲表示，十四日拋出「囝仔我來顧」四大教育政策後，受到許多宜蘭朋友們認同與肯定，無論是成長＋鈣、高中讀冊免錢及課後照顧免費並延長，都是具體減輕家長們的負擔，尤其現代許多雙親必須工作的情況下，很少人可以準時五時下班，適度的延後課後照顧，且不用學校老師來授課與照顧小孩，透過委外合法機構經營與平台來媒合有證照的才藝年輕朋友到校授課，無論是音樂、舞蹈甚至是體育，都能讓留在學校的孩子培養健康體魄及五育均衡發展，並創造在地就業機會。

此外，針對行政院顧問林國漳提出的０至６歲補助掛號費看診的部分，吳宗憲認為只要是對孩童或宜蘭醫療環境有幫助的政策，都歡迎討論及參考，但是中央政府在二０二四年三月四日公告取消醫療院所掛號費的天花板限制，讓基層診所掛號費可以進行調漲，在現今通膨及關稅海嘯來臨之際，補助的經費能否跟上調漲速度，恐怕並不樂觀。