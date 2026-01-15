立院雙帥、在地議員齊相挺 吳宗憲羅東街掃受夾道歡迎

國民黨立委吳宗憲「一腳一步，走出蘭陽新道路」系列行動，來到第二站羅東鎮，現場更有遠從台中、桃園來助陣的「立法院雙帥」-廖偉翔及牛煦庭委員，沿街受到羅東鎮民的夾道歡迎，「凍蒜」聲音不斷。（吳宗憲辦公室提供）

▲國民黨立委吳宗憲「一腳一步，走出蘭陽新道路」系列行動，來到第二站羅東鎮，現場更有遠從台中、桃園來助陣的「立法院雙帥」-廖偉翔及牛煦庭委員，沿街受到羅東鎮民的夾道歡迎，「凍蒜」聲音不斷。（吳宗憲辦公室提供）

國民黨立委吳宗憲「一腳一步，走出蘭陽新道路」系列行動，今（十五）日來到第二站羅東鎮，現場除了在地議員黃琤婷及陳鴻禧議員秘書陪同外，更有遠從台中、桃園來助陣的「立法院雙帥」─廖偉翔及牛煦庭委員，沿街受到羅東鎮民的夾道歡迎，「凍蒜」聲音不斷。

吳宗憲表示，拋出「囝仔我來顧」四大教育政策後，受到許多宜蘭朋友們認同與肯定，無論是成長＋鈣、高中讀冊免錢及課後照顧免費並延長，都是具體減輕家長們的負擔，尤其現代許多雙親必須工作的情況下，很少人可以準時五點下班，適度的延後課後照顧，且不用學校老師來授課與照顧小孩，透過委外合法機構經營與平台來媒合有證照的才藝年輕朋友到校授課，無論是音樂、舞蹈甚至是體育，都能讓留在學校的孩子培養健康體魄及五育均衡發展，並創造在地就業機會。

此外，針對行政院顧問林國漳提出的0-6歲補助掛號費看診的部分，吳宗憲認為只要是對孩童或宜蘭醫療環境有幫助的政策，都歡迎討論及參考，但是中央政府在二O二四年三月四日公告取消醫療院所掛號費的天花板限制，讓基層診所掛號費可以進行調漲，在現今通膨及關稅海嘯來臨之際，補助的經費能否跟上調漲速度，恐怕並不樂觀。

吳宗憲表示，沒有家長希望孩子生病，關鍵是需要均衡發展及飲食健康，同時也要讓優秀的醫師與護理師來到宜蘭、留在宜蘭，鄉親才能接受更好的醫療照顧及新的保健知識，所以在提升醫師的「診察費」、增加到縣市醫院診所服務的誘因、提高護理師的薪資等，也盼望行政院顧問林國漳能多向行政院建議，一起為宜蘭打造良好的醫病環境。

吳宗憲強調，相關政策要做的並不是單純照顧，還要兼顧孩童發展，這也是先前積極為宜蘭縣爭取成立運動處的原因，未來並將提出體育政策讓孩童養成運動習慣，鍛鍊良好免疫系統，自然就會減少看病、降低健保支出。