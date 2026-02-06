立院青島3館大門驚見「柯昌」春聯 他批：公共場地當民眾黨黨部？網轟寄生國會

周軒指出，青島三館是立法院的公共場地，民眾黨的春聯就這樣貼在門口，當這裡是民眾黨黨部？ 圖：取自周軒臉書

[Newtalk新聞] 春節將至，民眾黨日前舉辦春節小物開箱記者會，黨主席黃國昌現場揮毫「一馬平川」四字，引發聯想，是否想超越國民黨新北市長呼聲最高的人選、台北市副市長李四川？現又爆出，立法院青島三館大門口，竟被貼上民眾黨前主席及黃國昌的「萬眾同欣」春聯，對此，政治工作者周軒批評，是把青島三館當成民眾黨黨部了嗎？

民眾黨曾被踢爆將立院黨團辦公室挪用為黨中央辦公室，由人民納稅錢支付的黨團辦公室，陸續進駐中央黨部主管及工作人員處理黨務，遭批「寄生國會」，占國家便宜、慷人民之慨。

周軒5日發文指出，過去曾為時代力量、親民黨團辦公室的立法院青島三館，大門口玻璃上，竟被了兩張該黨馬年的「萬眾同欣」，分別是前立委黃國昌單獨署名，以及柯文哲與黃國昌聯名的春聯。

周軒直言，雖然民眾黨團的辦公室是在這裡，但，青島三館是立法院的公共場地，「民眾黨的春聯就這樣貼在門口，難道是覺得青島三館是民眾黨黨部了嗎？」

對此，網友紛紛留言「寄生國會啊」、「正常發揮，什麼都要偷」、「有夠不要臉」、「又不是整棟都他們的」、「毫不意外的無份際」、「這裡是立法院，就算是貼韓國瑜的春聯，大家也不太會有意見，但一個已辭職的立委，一個官司纏身的前黨主席，憑什麼？」、「一直都是這樣寄生啊」。

