立院預算中心：旅宿房價高漲影響國旅意願
（中央社記者郭建伸台北8日電）立法院預算中心提出報告指出，台灣的觀光旅館、一般旅館平均房價近5年成長逾2成，高於同期的消費者物價水準，而旅宿業房價高漲影響台灣人國旅意願、減少國旅時在外過夜，應研謀對策才能提升觀光量能。
外界時常有國旅昂貴的印象，民眾甚至會戲稱「台灣人窮到只能出國」、「有錢才能國旅」。近期更有網友在社群平台發文，指公司規劃員工旅遊，但因預算不足，因此員工旅遊的地點從墾丁改為日本四國，引發熱烈討論。
立法院預算中心近日針對115年度交通部觀光署及觀光發展基金預算提出報告，內容提到，根據觀光署資訊網資料，台灣的旅宿業整體平均房價從108年度的新台幣2481元，至113年度已增至2912元，增幅達到17.37%，其中觀光旅館、一般旅館房價增幅達到2成以上；相較同期的消費者物價指數（CPI），台灣旅宿業房價增幅為1.8倍，反映疫後旅宿業平均房價漲幅已高於同期間消費者物價水準。
預算中心指出，根據113年度的台灣旅遊狀況調查結果，有12.4%受訪民眾表示國旅住宿費用過高，且根據統計，台灣人的國內旅遊天數，從109年度的1.51天，至113年度已減少至1.39天。
預算中心指出，另一方面，民眾國旅時在外過夜占比，也從108年的33.6%降至113年的25.2%，減少8.4個百分點，而同期間台灣人選擇住宿旅館比重，也減少4個百分點。
預算中心指出，台灣疫後旅宿業平均房價漲幅明顯高於一般物價漲幅水準，而台灣人國旅時在外過夜、選擇住宿旅館的比重均呈顯減少趨勢，反映旅宿業房價高漲對台灣人的旅遊行為產生明顯影響，應研謀因應對策，才能促進台灣觀光量能發展。（編輯：黃瑞弘）1141108
