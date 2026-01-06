立院預算卡關衝擊TPASS 高雄曝使用人次嘆：只能撐1個月

高雄市TPASS自112年4月上線以來，已突破1.1億使用人次，不過目前今年度中央政府年度預算仍卡關，高雄市交通局透露，市府自有預算僅能維持TPASS運作1個月。（任義宇攝）

行政院TPASS月票政策廣受通勤族歡迎，高雄市自112年4月上線以來，已突破1.1億使用人次，帶動大眾運輸整體使用量成長達13％，不過目前今年度中央政府年度預算仍卡關，恐衝擊TPASS補助款，高雄市交通局透露，市府自有預算僅能維持TPASS運作1個月，盼中央預算能盡快過審。

交通局表示，高雄市TPASS自112年4月上線以來，截至去年底已銷售破240萬張，使用次數超過1.1億人次，帶動高雄大眾運輸使用數量成長達13％，更讓高雄公共運輸市占率首度突破10％，創造5萬噸以上減碳量。

不過目前受立院年度預算卡關影響，TPASS政策面臨挑戰，交通局透露去年度中央補助高雄市TPASS共6.15億元，地方政府自籌3億元，若中央年度預算無法即時通過，高雄市自有預算僅能維持TPASS正常運作約1個月，期望中央預算審議作業能儘快通過，讓便民通行的政策能延續不斷。

高雄市議員張博洋擔憂，立院部分委員為鬥爭，阻擋年度預算不僅衝擊大眾運輸運量，更影響數十萬通勤族權益，除呼籲立院盡快過審，市府也應密切觀察提出應對措施。

