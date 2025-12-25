立院首度攜手馬祖酒廠推新款紀念酒 設計納入藍眼淚

（中央社記者王承中台北25日電）立法院首度與馬祖酒廠合作，以東引頂級陳高為基底，推出新款立法院專供紀念酒。立法院今天表示，新款專供紀念酒以晶透玻璃為器，瓶底引人目光的海洋蔚藍，取意馬祖每年春夏之際的夜海奇景「藍眼淚」，瓶身設計彷彿映照出馬祖海域的粼粼波光。

立法院紀念酒專供公務禮儀餽贈及款宴使用，每隔兩屆會進行改版。立法院在2024年推出新款紀念酒，運用金門酒廠5年以上「陳年特級高粱酒」酒基灌裝。

立法院今天發布新聞稿指出，此次適逢馬祖酒廠建廠70週年，立法院首度與該廠合作，推出全新「立法院專供紀念酒」。以「國之北疆」的東引頂級陳年高粱酒為基底，融合獨特島嶼風情與傳統工藝，為立法院專供酒系列再添嶄新篇章。

立法院表示，立法院專供紀念酒，依循既有慣例，主要作為立法院公務禮儀餽贈及國會交流場合之用。亦規劃每年提供每位立委30箱、每箱6瓶的購買額度，專供立委依需求選購。首批於耶誕節正式發表，元旦後開放立委預購，每位立委得優先購買1箱，後續再視整體量產情形辦理續購。

立法院指出，立法院專供酒在國會交流場合，透過國內外貴賓品酌，不僅展現台灣釀造工藝與文化意涵上的深厚底蘊，也使與會賓客在回味酒香餘韻之際，進一步感受國會民意殿堂體現的涵融氣度與穩健風範。

立法院表示，本次新款專供酒以晶透玻璃為器，瓶底引人目光的海洋蔚藍，取意馬祖每年春夏之際的夜海奇景「藍眼淚」。瓶頭整體設計則以國花—梅花為造型，瓶身整體設計莊重內斂，彷彿映照出馬祖海域的粼粼波光，閃耀出海島台灣乘風破浪的希望。

立法院指出，馬祖酒廠承襲70年釀酒底蘊，嚴選珍稀陳年酒液，遵循傳統純糧固態發酵與蒸餾工法，在東引島獨有花崗岩坑道中，承受海風、鹹霧與晝夜溫差洗禮，歷經10年以上靜置熟成。使酒液在漫長歲月中緩慢轉化、自然熟成，造就溫潤內斂、層次分明的酒體風格，充分體現陳年高粱「以歲月成就風味」的不凡價值。

立法院表示，新款專供酒香氣初聞細緻淡雅，穀糧芬芳隨之而起，繼而浮現熟果、蜜香與堅果調性；入口圓潤柔和，酒體厚實卻不張揚，中段展現老酒獨有的沉穩與平衡，尾韻綿長清雅，回甘悠遠，正如國會運作精神，折衝民意、兼容並蓄。（編輯：蘇龍麒）1141225

飲酒過量有害身體健康，未滿18歲請勿飲酒。