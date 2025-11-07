立院黨團修內規可有「萬年總召」 鄭麗文：尊重黨團自主

國民黨團今天召開黨團大會，表決取消總召最多只能當2年限制。因此現任黨團總召傅崐萁可繼續競選連任。國民黨主席鄭麗文回應，尊重黨團自主；至於先前傳由立委林德福接任總召的訊息完全是子虛烏有。

鄭麗文出席「馬習會10週年研討會」，在會前受訪做出上述表示。鄭表示，自己過去也是國民黨團出身，曾任國民黨團幹部，國民黨一向尊重黨團自主，關於黨團大會所做出的決議或是黨團內部選舉，「我都是不會過問的，完全尊重黨團的自主。」

鄭麗文澄清，從頭到尾從未介入黨團內部選舉，當然包括總召在內；先前有關於將由林德福接任總召的新聞是子虛烏有、不是事實。

而傅崐萁則表示，相關討論他都予以尊重。國民黨是民主政黨，有想法都可以討論，任何決議都尊重，今天通過決議，對藍、綠、白在立法院，是不是「武器均等」，是很重要的條件，尤其民進黨跟民眾黨的總召都可以連任。

傅崐萁也說，他擔任總召期間，包括副書記長、委員會召委、委員長等職務，都相當鼓勵青壯世代立委參與，幹部也都可以出席朝野協商，盡情發表想法，但總召這個位子則是要對外戰鬥的，尤其是民進黨團總召柯建銘難以對付，因此有相對應的經驗也很重要。

