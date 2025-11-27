立院黨團邀宴李乾龍 12月中前提名北桃高屏基苗投與連江8縣市長參選人

國民黨副主席李乾龍。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

立法院國民黨團中午作東宴請黨副主席李乾龍，會中談論到2026選舉議題。黨團總召傅崐萁會後宣示，2026黨團必須團結在一起面對挑戰，回應人民期待。據了解，12月中旬前第一波縣市長提名將有8個無爭議縣市。

8個無爭議縣市包含現任黨籍縣市長爭取提名的台北市、桃園市、基隆市、苗栗縣、南投縣與連江縣，以及上次縣市長選舉惜敗的高雄市與屏東縣，也將徵召立委柯志恩與蘇清泉參選。

據指出，由於中常會昨天通過2026縣市長提名辦法，李乾龍會中有拜託黨團支持黨的提名辦法。

至於明年新竹縣長選舉，民進黨籍竹北市長鄭朝方民調看好，要義爭取國民黨提名參選新竹縣長的徐欣瑩坦言，大家都要警惕，在地大概也都了解過去這三年竹北的很多變化，國民黨應更努力爭取民眾的支持與認同。

徐欣瑩表示，新竹縣是一個偉大的城市，新竹縣如果需要她，當然義不容辭，全力以赴，為新竹贏得勝利。

