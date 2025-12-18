立院「不副署」報告潘孟安未出席！張惇涵：菩薩畏因，眾生畏果

記者楊士誼／台北報導

行政院秘書長張惇涵表示，「菩薩畏因，眾生畏果」，如果立法院的議事程序都能按照憲政民主程序進行，今天就不需要新增專案報告。（圖／行政院提供）

行政院長卓榮泰決議不副署財劃法，立法院司法及法制委員會今（18）日更改議程，舉行「政院不副署對我國憲政民主之戕害與法律責任追究」專案報告，邀請總統府祕書長潘孟安等列席，但總統府表示，潘孟安並不會出席。張惇涵上午受訪回應，「菩薩畏因，眾生畏果」，如果立法院的議事程序都能按照憲政民主程序進行，今天就不需要新增專案報告。

張惇涵上午受訪表示，如果當初立法院願意理性討論行政院版的《財劃法》，且在強行通過後、行政院提出覆議案時，立法院願意邀請行政院長到立法院做報告、完成理性的討論，卓榮泰也不會依照憲法賦予的職權不予副署。張惇涵直言「菩薩畏因，眾生畏果」，如果立法院的議事程序都能按照憲政民主程序進行，今天就不需要新增專案報告。

張惇涵說，行政院依照憲法規定受邀備詢是憲法責任。總統府依照憲法增修條文規定，除了預算案跟相關法律議案外，不到立法院備詢也符合憲法規定。無論是賴總統、蔡前總統、馬前總統、陳前總統，總統府的立場皆是如此。「行政院與總統府的立場一致，我們都在守護憲法，所有權力分立與監督制衡的行為都應合法合憲」。

