立院、地方雙戰場 柯志恩、賴瑞隆交鋒

民進黨中央21日正式提名立委賴瑞隆參選高雄市長，將對上國民黨立委柯志恩，2人從立院朝野對峙，22日更同時回防高雄，出席地方宗教活動，如何在國會、地方「雙戰場」穩固根基，成為後續選戰重要關鍵。賴強調，會以「高雄第一」為原則，在立院堅守高雄利益；柯則稱，會嚴格監督政府，並勤走基層、爭取更多選民支持。

完成提名程序的賴瑞隆，昨日上午先到林園參加公祭，隨後與高雄市長陳其邁一同出席前金區萬興宮舉辦的文衡聖帝開光安座暨大悲咒法牆揭幕儀式，柯志恩也同樣受邀出席，這也是賴獲黨內提名後，雙方首度在地方正面交鋒。

現場陳其邁、賴瑞隆及柯志恩的互動備受關注，3人不僅相互致意，偶爾也有聊天交談。地方人士認為，距離選舉只剩約10個月，立院朝野僵持不下，賴、柯不僅要在中央堅守自家立場，還得同步於地方爭取選民支持，如何在雙戰場間獲得選民支持，將成為選戰關鍵。

賴瑞隆指出，未來將持續在立法院堅守財政及預算、守護高雄最大權益，並以「高雄第一」為最高原則；在地方上則是團結所有力量、廣納各界人才，設法延續陳其邁的政績，讓高雄穩健前進。並強調目前黨內團結沒有問題，市長、立委及議員都有共同默契與決心，「高雄絕對要守下來」。

柯志恩則表示，她從民國113年2月1日就職第11屆立委後，朝野在立院一直都是高度對抗，近2年幾乎都過著天天南北來回的生活，面對賴清德總統和行政院不顧民生經濟，不編列立院三讀通過的軍人加薪與退休警消待遇預算等毀憲亂政做法，她會在立院持續嚴格監督。

她說，不在立法院時，就盡可能回到高雄，參與地方事務與鄉親搏感情，未來會按照自己的腳步，跟著黨籍議員舉辦政見座談與活動，讓大家認同她的想法，贏得最後勝利。