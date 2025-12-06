立院「委員會中心主義」崩壞 藍綠都質疑

國民黨籍立院交通委員會召委洪孟楷原排定明審查攸關中天關台的「衛星廣播電視法」，但國民黨團卻搶先一步將該法在上周五逕付二讀。對此藍營內部出現質疑聲浪，有藍委透露，黨團大會上根本沒有討論該案要逕付二讀，既然過去一直希望是委員會中心主義，沒有在委員會充分溝通，豈不弱化委員會功能，並非好事。

國民黨團將已經排入立院交通委員會審查的衛廣法逕付二讀，洪孟楷仍堅持，下周已排好詢答，希望大家都能在委員會中詢答，是比較負責任態度。

有國民黨立委認為，在野對修衛廣法有初步共識，是不能隨便關電視台，至於怎麼把關，各委員版本不一細節應好好討論，黨團未與其他人溝通有點奇怪。

立法院在審理爭議法案時，多數黨強行採取逕付二讀方式早已不是新聞；民進黨立院黨團在二○一九年公投法、反滲透法逕付二讀，甚至連二○二二年總預算案也一度逕付二讀，最後還是經朝野協商才回復至各委員會審查。二○二四年大選後開啟朝小野大的國會，藍白則更頻繁使用逕付二讀，讓法案跳過委員會討論。

民進黨立委吳思瑤表示，本屆藍白已將財劃法等十多項法案逕付二讀，立法院程序正義、委員會中心主義已經全都崩壞，國會就像失速列車。

國民黨立委林德福說，執政黨稱在野是失速列車，也不看他們過去在國會多數是如何霸道；國民黨立委賴士葆則說，逕付二讀是正常議事規則，反批民進黨多數時將總預算案逕付二讀才誇張。

東吳大學政治系教授蘇子喬說，逕付二讀其實是要讓沒有爭議性的法案，例如可能只是有些文字修正，不需經過委員會；現在卻反過來，爭議性法案因不想在委員會裡討論，就用逕付二讀的方式處理，再走到黨團協商度過冷凍期一個月後就表決，過程沒有實質討論，有點「多數暴力」。

東吳大學政治系副教授左宜恩說，針對可能具較大政治爭議的議案，國會多數黨或聯盟為免「夜長夢多」，擔心議案在委員會中遭杯葛，利用逕付二讀手段迅速通過議案，將委員會中心主義虛級化，也是在現行制度下的巧門，如此可能失去制度原本意義。

