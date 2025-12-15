立院、政院卡死各有盤算？黃暐瀚拋「憲政僵局2解方」 曝在野倒閣可能

行政院提出《財劃法》覆議案被立法院否決，面對藍白兩黨的聯手進逼，不僅行政院長卓榮泰強硬反擊，甚至傳出身兼民進黨主席的總統賴清德已經授意，將朝「不副署、不執行」的方向進行反制；資深媒體人黃暐瀚坦言，行政院、立法院已經卡死，即便倒閣可以確認全新民意，仍無法換掉總統，「立院、政院的僵局，暫時無解」。

民進黨政府有意透過「不副署、不執行」的方式反制藍白主導的立法院，精神科醫師沈政男、前立委邱毅等人抨擊，此舉只是綠營在罷免失敗後的賴皮舉動；民進黨團則向國會喊話，稱在野若不滿卓內閣施政方向，可以提出倒閣。

黃暐瀚透過臉書分析，雖然新新版《財劃法》可送憲法法庭釋憲，但受到藍白修正的新版憲訴法影響，只剩8位大法官的憲法法庭無法開會，導致行政院做出史上唯二的「不副署」方式。

「看看到底誰才是多數？」黃暐瀚直言，在立法院、行政院已經卡死的情況下，只剩「總統撤換閣揆」或是「立院提出倒閣」兩大解方，待倒閣之後總統則會被動解散國會，將113席立委交由最新民意決定。不過黃暐瀚也指出，倒閣只能換閣揆、換不了總統，且在野黨立委顯然不會提倒閣，因此立院、政院的僵局只能說是暫時無解。

