立院「海纜七法」全數三讀 中華電信曝數位生命線維繫關鍵

論壇中心／綜合報導

海纜七法今（16日）全數三讀通過，繼上週的自來水法、電業法、天然氣事業法，剩下的4項法案，包括氣象法、商港法、電信管理法、船舶法也都一一通過。其中電信管理法第72條，明定竊取、破壞或其他非法危害海纜相關設備等，犯罪用工具、船舶和其他機械設備，沒收之，並可視個案情節拍賣或變賣。

中華電信掌握全台通訊命脈，海纜斷裂時進行搶修，總經理林榮賜在《新聞觀測站》專訪提到全台大斷網機率並不高，因為早有準備備援路徑，而且全部同時斷裂不只影響到台灣，更會擴及全球。而現在海纜七法，蓄意破壞海纜最高關七年，罰千萬，不慎破壞也要罰，還包括沒收船舶等設備，林榮賜也表示這確實可以有效降低斷纜機率，保護海纜。

廣告 廣告

獨／立院「海纜七法」全數三讀 中華電信曝「數位生命線」維繫關鍵

中華電信總經理林榮賜完整解說海纜保護方式，以及修纜辛苦過程。（圖／資料照）

斷纜有幾種原因，除了老化，還有遭到船隻拖斷。其中中國屢斷我海纜，像是台馬二號和三號，曾在一周內二度遭中國船隻損壞，導致馬祖網路中斷50天，成了數位孤島。中華電信總經理表示：「我們已經增加更多微波站，可以更有效支援，雖然成本很高，但可以提升整個國家韌性。」

原文出處：獨／立院「海纜七法」全數三讀 中華電信曝「數位生命線」維繫關鍵

更多民視新聞報導

藍白合最高境界？高虹安涉貪改判無罪 吳思瑤轟「立院幫脫罪」

高虹安二審改判貪汙無罪狂被酸！凌濤急了喊話猛勸1事

最新／高虹安官司二審逆轉 竹市府證實：明早露面談「復職規劃」

