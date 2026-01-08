立院「零食會」壽星黃捷許願邱議瑩初選過關

▲ 市長參選人邱議瑩今（8）日邀請立院新生代戰將黃捷、吳沛憶、沈伯洋組成的「加開零食會」前進高雄瑞豐夜市，首次進行戶外開講。（圖／立委邱議瑩辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選進入最後衝刺倒數，市長參選人邱議瑩今（8）日邀請立院新生代戰將黃捷、吳沛憶、沈伯洋組成的「加開零食會」前進高雄瑞豐夜市，首次進行戶外開講。一月份壽星立委吳沛憶更在現場許下心願，祝福邱議瑩初選順利通過，場面溫馨，也展現邱議瑩在黨內的良好人緣與跨世代號召力。

沈伯洋表示，外界常以「很派」形容邱議瑩，但他認為邱議瑩其實相當溫柔、也長期照顧與支持團隊夥伴；他強調，首長最重要的能力之一就是能夠照顧人民，而邱議瑩不僅具備完整的政策規劃，也累積了行政與地方歷練，因此他特地到場力挺邱議瑩，盼能共同為高雄的未來打拚。

廣告 廣告

吳沛憶則說，高雄正在全面進步，這次市長人選至關重要，她期盼高雄持續向前。她也以「一月份壽星」身分許願希望把今年的生日願望送給邱議瑩，並笑說黃捷也要「捐出」生日願望，「我們用兩個生日願望，預祝邱議瑩委員在高雄市長初選順利通過！」

活動現場氣氛熱烈，不少支持者特地帶著邱議瑩日前發表的「六星城市」市政白皮書、去年初發放的一元紅包前來索取簽名，甚至有熱情支持者騎著摩托車請邱議瑩在車身上簽名留念。

邱議瑩感性表示，三位「弟弟妹妹」將戶外首次開講獻給高雄，證明這座城市的魅力與能量；她也向市民承諾，未來若時間與天氣許可，「零食會」有望常態性到高雄舉辦。她強調，將帶著這股溫馨與堅定的力量，在初選最後三天關鍵期爭取更多市民認同，致力打造全台灣最幸福的六星城市。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

延續百年好滋味 高餐大攜手舊振南推動人才永續與文化創新

初選倒數！議員陸續合掛看板共挺賴瑞隆

聶永真肯定尹立 盼創意走入政策 為高雄帶來更多可能