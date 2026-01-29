立院1/30後休會法案清倉！ 賴總統籲在野要過總預算

總統賴清德。（圖／東森新聞）





總統賴清德今天（29日）到台中參香，致詞再喊話在野黨，要通過國防特別預算及中央總預算。另外他也提到台美關稅，同時更點名台下扮成川普的民眾，讓在場民眾笑翻。只是立法院會期即將結束，朝野協商卻接連破局，所以立法院在休會前，可能會讓法案大清倉，讓國會再度點燃戰火。

總統賴清德vs.民眾：「總統，我愛你，愛你。」

聽到民眾愛的告白，總統手比愛心，笑得合不攏嘴。總統賴清德：「希望在野黨真的啦，國防特別預算要過啦，中央政府總預算，這要過啦，這不是要給民進黨用的，那是給全國用的啊。」

來台中參香祈福，賴總統最掛心的還是預算題，更談台美關稅，突然發現民眾之中有亮點。總統賴清德：「今天川普總統也來到現場，來看看，這樣有支持嗎？」

原來是有人扮成川普亮相，雖然總統一再喊話在野黨。但是立法院會期即將結束，不只總預算待處理，還有不少法案朝野喬不攏，協商又協商。

立委（國）游顥vs.立委（民）鍾佳濱：「希望鍾佳濱委員，也是救國團的屏東副主委，一起支持來救國團，這個公益團體公道。（游顥委員，你要點我名一次，我就講給所有，跟我一樣為救國團打拚的人，讓他們知道，是你們糟蹋人家）。」

立法院長韓國瑜：「佳濱好，謝謝。不要急，聽你講話，我都想到文天祥正氣歌了。」

韓院長開玩笑，想要緩和氣氛，但最終黨產條例修正草案，還是協商破局。另一場有關國會助理費的協商，也是砲火全開。

立委（國）牛煦庭vs.立委（民）莊瑞雄：「現在在討論的是修正案，而不是大水庫版本。（所以說嘛，現在不是委員會嘛，我就說你們在那邊洗白，提這個懺悔的法案）。」

就算藍委承諾，不會借屍還魂，綠營就是不妥協，無法達成共識，都將可能送明（30）日最後一次的院會表決，就怕藍白聯手，讓國會助理費不在籍投票、黨產條例等等爭議法案強勢「大清倉」，勢必又再掀起朝野火花。

