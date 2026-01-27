立院10度封殺政院版國防特別條例 放行民眾黨版本付委審查

立法院程序委員會27日開會討論30日本會期最後一次院會議程，其中行政院版1.25兆國防特別條例，以及2026年總預算等案，在掌握人數優勢的國民黨及民眾黨立委聯手下下，仍未能被列入議程，這也是政院版國防特別條例第10度遭程序委員會封殺。

至於民眾黨昨日提出的《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》，則是首度提案即順利付委，後續將由外交及國防、財政2委員會進行審查。

民眾黨自提國防特別條例 預算上限刪減至4000億元

此外，民進黨提出要求針對程序委員會阻擋議案排入院會議程召集黨團協商案，以及因民眾黨團總召黃國昌將國防機密資料攜出秘密會議應移送立院紀律委員會等案，同樣也被藍白立委擋下。

民進黨立委羅美玲呼籲，在野黨若認為軍購內容需要討論，應將政院版1.25兆國防特別條例付委審查，才能進行逐條討論。翁曉玲則稱，是政院提出的特別條例與總預算案不完整在先，才導致立院至今無法審查。

針對民眾黨自行提出國防特別條例版本，國防部今早召開記者會表示，該版本並未建立配套措施，若通過恐怕窒礙難行。