立院18日邀卓榮泰報告堰塞湖重建特別預算 19日審查

（中央社記者陳俊華台北16日電）行政院會13日通過花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案，立法院朝野協商達成共識，18日立法院會將邀請行政院長卓榮泰列席報告特別預算案編製經過並備質詢；財政委員會隨即將在19、20日舉行聯席會議，審查特別預算案。

依據花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例，行政院會13日通過花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案，歲出編列新台幣270億元，用於馬太鞍溪及花蓮溪水系系統性治理、馬太鞍溪橋搶修及復建工程、馬太鞍溪堰塞湖監測應變及土砂防治相關工程，以及災民中繼屋等措施。

立法院長韓國瑜14日召集朝野黨團協商，各黨團達成共識，18日的立法院會上午將邀卓榮泰、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、行政院工程會主委陳金德及相關部會首長，列席報告「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」編製經過並備質詢。

朝野黨團也同意，質詢人數由國民黨團推派5人、民進黨團推派5人、民眾黨團推派1人進行。議案詢答完畢後即交審查，各黨團同意不提出復議。

財政委員會則接著在19、20日，將與內政、經濟、交通、社會福利及衛生環境委員會舉行聯席會議，審查「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」；預算提案截止時間為18日下午3時。

據堰塞湖特別預算案，部會主管經費部分，以經濟部主管91億元最多，用於辦理馬太鞍溪及花蓮溪水系系統性治理、配電網防災韌性及供水設備毀損修繕、受災戶用水、用電減免措施、災區企業貸款利息補貼等。總歲出所需財源270億元，另外30億元預留作為後續滾動式處理所需，全數舉借債務支應。（編輯：蘇志宗）1141116