立院2會館斥1.7億整修 立委嫌:笑話一堆

立院2會館斥資1.7億元整修。（圖／TVBS）

立委(民) 賴惠員 說:「大安會館的一個整修，其實是笑話一堆，這個我都不知道，你們去哪邊找這個設計師。」立委，平時執掌刪凍預算大權，不過遇到攸關自己權益時，倒是很錙銖必較。

民進黨立委賴惠員，抱怨已經整修完的大安會館，仍然太小。（圖／TVBS）

立委（民） 賴惠員 說:「還有委員告訴我說，我住在台北會館的時候，鼻子沒有那麼長，住在大安會館每天刷牙發現，我的鼻子變長了，因為我每天都會撞到，我的洗臉盆的鏡子。」

台北會館待整修的房間，大小約4-6坪。（圖／TVBS）

記者 蔡秉宏 說:「立委抱怨會館的房間坪數實在太小，實際開箱帶你來看裡面格局，其實他們有獨立的衛浴，雙人床以及書桌、窗戶，其實一應具全，而大小大概就是4到6坪，跟一般出租套房差不多。」

開箱完待整修的台北會館，接下來帶你看看，改修完，卻被立委嫌到不行的，大安會館。立委(國) 謝龍介 說:「雖然不大，但是五臟俱全。」

大安會館整修完畢，內裝潢媲美旅館。（圖／TVBS）

幾乎是旅館等級了，立委還是覺得不OK，兩間會館總共斥資1.7億元公帑整修。以台北會館舉例，房間坪數僅4-6坪，但根據時價登陸，隔壁棟大樓，一坪最新成交價高達94.8萬。精華地段，免費供住，立委還是覺得太小，想改格局，就得停工、重編預算和結構鑑定。

立委(國) 林倩綺 vs. 立法院總務處長 廖炯志:「明年是真的能夠完工嗎？往後推估應該是在118年前能完成設計監造發包。」

一聽到要等到民國118年，大家臉色又垮了下來。立委(民) 賴惠員 說:「我們針對問題來解決問題，給國會議員來使用一個4坪的空間，大家需要討論的。」

也有立委坦言，會館只是提供暫時休息、過夜，根本不需花大錢改建。立委(國) 謝龍介 說:「不需要重新改建，也不需要改變格局，隨遇而安。」立委(民) 郭國文 說:「即便整修花了大筆錢下去，也沒有太大改變，因為空間就是那樣。」

會館是要單純整修到明年底，還是改建格局、等到118年，殘酷二選一。

