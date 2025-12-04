立院5日處理財劃法覆議案 將不邀請卓榮泰列席說明

立法院長韓國瑜4日召集協商，朝野對於行政院長卓榮泰是否可以來報告爭論，最終達成共識，5日院會改開全院委員會審查覆議案，並「不」邀請行政院長列席說明。（立院人士提供／陳薏云台北傳真）

行政院日前針對立法院通過的新版《財政收支劃分法》提出覆議，立法院長韓國瑜4日召集協商，朝野對於行政院長卓榮泰是否可以來報告爭論，最終達成共識，5日院會改開全院委員會審查覆議案，並「不」邀請行政院長列席說明，當天也將投票表決覆議案是否通過。

卓榮泰對11月14日通過的再修版財劃法提起覆議，這是卓榮泰第二次針對財劃法提出覆議案，也是他擔任行政院長以來第8次覆議案。國民黨團書記長羅智強表示，去年7月立法院第一次修財劃法時，當時請行政院提院版，他們不提，等到三讀後才想蓋牌，國民黨對財劃法要改變，意見開放，但先尊重立院三讀的財劃法，先上路一年再來檢討，而不是沒有上路就想蓋牌。

羅智強也大酸，今天如果卓榮泰只是一兩次覆議，不讓他報告站不住腳，但卓榮泰已經覆議八次，這就是賴皮，不要浪費大家時間。

立院民眾黨團總召黃國昌則說，民眾黨對財劃法非常重視，去年三催四請，請行政院拿出版本，卻得到「現行版本是最好版本」，直到立院三讀財劃法後，卓榮泰又突然拿出了院版修正案，到底發生什麼事？

黃國昌痛批，這次又要提覆議，就照議事規則表決，民眾黨立場沒有改變，這個要跟國會宣戰的行政院長，沒有站在立法院再多說什麼的必要。

民進黨團幹事長鍾佳濱則說，藍白不到一年財劃法修法了三次，才逼得行政院只好提請覆議。社會各界都在看，政院依法提請覆議，如果認為行政院長不勝任，那就請在野黨提出不信任案。

鍾佳濱說，懇切呼籲，立法院應該要讓行政院這次再來說明，為什麼他要針對財劃法兩度提出覆議。

朝野原先對於是否邀請卓榮泰前來報告意見分歧，最後經協調，韓國瑜宣告協商結論，一、各黨團同意12月5日(星期五)院會報告事項處理完畢，同日改開全院委員會審查財政收支劃分法覆議案。審查時，不邀請行政院院長列席說明，由各黨團各推派1人發言。

第二、全院委員會審查完畢，同日改開院會進行記名投票表決，並由各黨團各推派1人擔任投、開票監察員，領、投票時間為1小時，其餘相關投票事務工作依例授權議事處辦理。最終朝野皆簽字同意。

