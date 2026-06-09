立院6/11審「史上最挺罪犯法案」 檢協會炸裂怒噴：縱容犯罪、危害治安
[FTNN新聞網]記者吳政峰／台北報導
民眾黨與國民黨立法院黨團擬具的《刑事訴訟法》修正案，因把制度改為勾串免羈押、羈押日數縮短、禁止警察訊問上銬等等規定，大幅傾向被告，被法界評為「史上最挺罪犯的法案」，爭議四起，惟立法院司法及法制委員會召委、即國民黨立委翁曉玲仍將其排入司委會議程，定11日審查。由基層檢察官組成的「檢察官協會」得悉後全員炸裂，9日怒噴此舉將縱容犯罪、危害治安，籲請立委慎重審議。
檢協會9日發出聲明表示，司委會將排審《刑事訴訟法修正草案》，刪除「勾串共犯或證人」之羈押事由、壓縮羈押期限，嚴重影響國家正常偵查職能，縱容犯罪活動隱避，協會對此修法內容表達反對，呼籲立法諸公慎思，勿製造偵查障礙，危害治安與法治。
檢協會首先說明，「拒絕天平傾斜，不容被告勾串」，反對刪除「勾串之虞」羈押事由（草案第101 條），當前詐欺、跨境毒品、洗錢等組織犯罪猖獗，此「防勾串條款」尚可切斷共犯之間或被告與證人之間的鏈結與串供；一旦刪除此條款，等於實質放行「勾串」，犯罪集團成員將無忌憚勾結、湮滅金流、造假證詞，干擾偵查程序，嚴重影響證據蒐查、贓款追索及犯罪事實的建構，有利於被告卻不利於犯罪追訴，無益於犯罪被害人權益及國家社會法益之維護。
其次，檢協會批評修法與偵查實務脫節，嚴重削弱執法能量，以草案第93條第2項為例，規定聲請羈押的24小時法定時效必須從檢警發動搜索或「命令在場」時即提前起算，極度壓縮啟動偵查的初溯源追查的時間。搜索，是對「物」之蒐證方式，訊問，乃對人之供述之蒐證方式，各有其程序保障規定。執行搜索期間，因物證尚未明朗，無法實質訊問被告，草案卻將對人訊問階段之時間起算，提前至「搜索程序」，不僅混淆二種程序之性質，更嚴重壓縮檢警調實際訊問時間。再者，同法第93條之1，亦將無法實際訊問時間排除於24小時之外，可見草案規定不合理。
第三， 羈押期限腰斬（草案第108條第1項)，草案規定將偵查中羈押期限由 2 個月腰斬為 1 個月，亦即面對案情盤根錯節的重大貪瀆、毒品或詐騙等組織犯罪、跨境洗錢…等案，羈押日數縮短，將迫使院檢因管考時效壓力而被迫放棄羈押，讓犯罪事實無法大白。
第四，禁絕訊問上銬（草案第98條、第156條），現行《檢察機關法警戒護人犯使用手銬戒具應行注意要點》及《警察職權行使法》對於被告或犯罪嫌疑人有抗拒、攻擊、脫逃或自殺等情形，而必須使用手銬（戒具），或為顧及其人權、名譽及供述的自由意願而卸銬，已有規範。盲目一律禁止訊問時拘束嫌疑人或被告身體，恐忽略辦案現場實際狀況所需，並置第一線執法人員於暴力危害險境中。
第五，二審改為羈押要「預告」（草案第413 條第2項)！二審欲撤銷原交保裁定改為羈押時，必須先傳喚被告答辯。此舉形同向嫌犯「通風報信、預告收押」，直接催生棄保潛逃！此前如朱國榮、鍾文智等涉犯重大財經案件被告，皆是在上訴審期間精心密謀並成功棄保潛逃，至今逍遙法外。司法及社會加強防堵尚猶不及，豈可再為被告打造『逃亡預告信』？！
檢協會強調，法律是人權保障與社會正義的最後防線，應具備客觀性、普適性與穩定性。《刑事訴訟法》是追訴犯罪，實現國家刑罰權之基本程序規範，適用於貪瀆白領犯罪之人，也適用於詐騙集團、毒梟與黑幫、殺人暴力犯罪之人，程序中要保障被告的人權，也要維護被害人權益，其結果才能彰顯公平與正義。
檢協會直言，強制處分應審慎行使，司法應精進改革，但執法能量也不能弱化，社會安全不容退讓。上開草案內容之當，籲請立委諸公慎重審議該修正案，切莫因一時之偏而讓刑事犯罪追訴破了更大洞。
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