立院FOIP促進會成立！ 透過交流深化印太跨領域議題合作

立院FOIP促進會今日成立，目標以非聯誼性質的國會交流，深化印太跨領域議題的合作；多國代表也出席成立大會。（劉宇捷攝）

我國近年持續與友盟國家加深實際合作交流，也有許多國會議員訪台。立法院今（16）日也成立「立法院推動FOIP促進會」，期望透過國會為出發點與印太地區友盟進行「非聯誼性質」的務實交流，將印太的國防連結提升為更深的多領域合作關係，以共同面對霸權威脅；而美、日、韓、澳、印等國家也派代表出席，展現對此議題的關心與重視。

「立法院推動FOIP促進會」由立委邱志偉擔任發起人，並在今日宣布成立。外交部常務次長葛葆萱、立法院副秘書長張裕豐及美國、日本、韓國、澳洲及印度等國家也派代表出席大會。

邱志偉表示，這是台灣第一次響應日本前首相安倍晉三於2007年所倡議的「自由開放的印太」（Free and Open Indo-Pacific,FOIP）理念，強化台灣與日本及印太地區國家的交流。而近來，日本對FOIP的倡議已由安全戰略對話，逐步擴展為涵蓋經濟、科技、氣候與社會韌性的全球合作框架。

因此邱志偉強調，「透過印太民主同盟的深層合作，才能面對霸權的威脅。FOIP是以安全為基礎建立在更深的合作關係，向印太展現『Taiwan can help』的理念」。他也表示FOIP促進會「並非聯誼性質」，而是實質的任務性質，以論壇、交流會為基礎，把議題提升至國會外交層級，推動政府間的合作關係；因此也需仰賴各駐台使節的協助。

他補充，日本推動FOIP理念具高度戰略意涵，從安全延伸至經濟安全，並特別關注印太國家内部面臨的各項危機與挑聚，共享自由、民主與法治價值的國家，建立互賴互助的合作架構。他也指出，FOIP促進會的成立，將使台灣與國際的連結不只印太地區，而是邁向理念相近的全球夥伴，從立法院出發將是重要的起點！

日、韓代表也在會中簡短致詞表示贊同台灣與印太的深化交流，日本代表也提到，儘管日本將解散眾議院，但台日的國會交流仍然會延續。

