立陶宛前外長肯定「台灣防衛顯著進步」 林佳龍：台歐安全密不可分

​美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）近日籌組訪團來台，成員涵括立陶宛前外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）及美國、韓國等國卸任外交國防高層與印太區域安全專家，訪台期間晉見副總統蕭美琴，並拜會外交部長林佳龍等我政府官員。林佳龍今（31）日透露，雙方一致認為，中國威權主義的擴張不僅是區域問題，更涉及全球安全，民主國家應強化各層面交流與合作。

蕭美琴今日於總統府接見大西洋理事會籌組的「2025年跨大西洋高階訪問團」，據轉述，蕭美琴歡迎藍柏吉斯再次訪台，並率領代表團來訪，且成員都是長期關注印太地區安全、和平、穩定與繁榮議題的國際友人，很高興雙方有機會就戰略議題及共同挑戰交換意見。台灣身處複雜的地緣政治環境，除了面臨安全挑戰，過去幾十年所熟知的全球貿易體系也正經歷許多轉變，而政府正積極調整策略，期盼進一步強化台灣在經濟與科技領域的角色，持續為全球供應鏈及區域繁榮作出貢獻。

林佳龍今日則透過臉書介紹，大西洋理事會是美國華府重要智庫，專精國際軍事與安全議題，此次訪台團由藍柏吉斯率領，包括美國前空軍機動司令部司令麥尼漢（Michael Minihan）、大西洋理事會印太安全計畫主任葛勞斯（Markus Garlauskas）、韓國世宗研究所研究員趙琵娟等人，陸續拜會我國政府、智庫與產業界。外交部補充，大西洋理事會專精國際軍事及安全議題，研究成果深受美歐決策人士重視，此次訪問充分彰顯國際社會對台灣安全的高度關注。

林佳龍指出，藍柏吉斯長期支持台灣，今年1月曾獲總統賴清德特頒「特種大綬景星勳章」，表彰藍柏吉斯對深化台立關係的重大貢獻。藍柏吉斯在此次會面期間也提到，歐洲與印太情勢存在相似之處，他從外人角度觀察台灣防衛水準，僅這10個月就有顯著的進步，值得肯定。面對當前不確定的國際局勢，強化自身防衛能力並與理念相近夥伴合作，是有效應對挑戰的關鍵，而台歐面臨相似課題，雙方可相互借鏡，如烏克蘭在技術、戰術及戰略溝通上累積的經驗，就對台灣深具參考價值。

林佳龍提到，雙方除了討論台灣安全情勢，他還特別提到，第一島鏈與歐洲安全密不可分，維護國家安全不僅只是依靠軍事防衛，更需透過供應鏈與產業合作作為基礎。近期他2度出訪歐洲，在波蘭華沙安全論壇及荷蘭海牙戰略研究中心演講時都提及歐洲要落實再武裝計畫（ReArm Europe），其中「再工業化」就非常重要，而台灣頂尖的製造力，可以幫助歐洲達成目標。

林佳龍強調，新興科技發展對國家安全至關重要，尤其在半導體、人工智慧（AI）、衛星與無人機領域更是如此，各國應強化自身產業基礎，才能有效進行戰略合作。因此，民主國家不僅在國防上要強化防衛，也應善用經濟實力，強化彼此供應鏈鏈結與韌性，同時鞏固技術優勢，而這也是他推動總合外交的重要目標之一。

