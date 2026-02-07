即時中心／劉朝陽報導

立陶宛總理魯吉尼涅日前受訪時，直言當初同意以「台灣」名義設立代表處是錯誤決定，引發外界關注。不過，立陶宛國會友台派隨即出面澄清，強調立陶宛與台灣的合作關係仍在進行，相關代表處既沒有關閉計畫，也未討論更名事宜，並重申立陶宛作為自由國家，有權自行決定代表機構的名稱。





我國於2021年11月在立陶宛設立「駐立陶宛台灣代表處」，成為歐洲首個以「台灣」名義設立的對外代表機構，當時引發國際高度關注。

廣告 廣告

近日，立陶宛總理魯吉尼涅接受波羅的海新聞社（BNS）專訪時，以「錯誤」形容准許設立「台灣」代表處的決定，並指出當時未與美國或歐盟充分協調，直言立陶宛「衝到火車前面，結果輸了」。

立陶宛議員：立台友誼仍在持續

不過，據《中央社》報導，與魯吉尼涅同屬執政黨社會民主黨籍的立陶宛國會友台小組主席巴諾瓦斯（Ruslanas Baranovas）則表示，儘管戰術上有錯誤，但戰略上仍在合作，一切都沒有改變，沒有計畫要關閉辦事處或更名，友誼仍在持續。

巴諾瓦斯續指，立台仍在合作，台灣代表處沒有要關閉或更名，立陶宛是自由國家，可以決定駐立陶宛代表處的名稱。

對此，我外交部發言人蕭光偉則回應指出，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是台立雙方協商後的共識，外交部也將持續與立陶宛政府保持密切溝通與協調，攜手深化雙邊關係。

原文出處：快新聞／立陶宛台灣代表處「未討論更名事宜」 執政黨議員強調：友誼仍持續

更多民視新聞報導

最初的感動？南韓NC推出《天堂》經典版 懷舊玩家：準備好了

高雄年貨大街驚傳「1克1元」高價糖果 百萬網紅傻眼：比進口牛肉還貴？

板橋鐵工廠清晨陷火海！大隊消防人車急到場灌救

