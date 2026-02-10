立陶宛台灣辦事處名稱掀波 外交部曝最新狀況：我國持續在3領域推實質合作

立陶宛2021年批准我國以「台灣代表處」為名設館後與中國關係急凍，將恢復對中國外交關係納入施政目標之一的立陶宛現任總理魯吉尼涅（Inga Ruginienė），近期接受媒體專訪時稱立陶宛「很可能犯了一個巨大的錯誤」，北京方面則表態要立陶宛「將意願轉化為實際行動」。對此，台灣外交部今（10）日作出最新回應，強調我國駐處名稱是雙方共識，且雙方政府也未就更名討論。



駐立陶宛台灣代表處2021年獲批准設立並啟用，成為我國目前唯一在聯合國成員國，掛牌「台灣」的駐外館處；不過，立陶宛同意我國駐館開設一事引發中國強力反彈，中國迄今已無正式外交官或相關工作人員長駐立陶宛，且立陶宛也未能在中國派駐大使。而魯吉尼涅上任後，努力修復對中國關係，並將「與中國外交關係恢復至與其他歐盟國家相同外交層級」納入其政府施政目標。



魯吉尼涅上周接受《波羅的海通訊社》（BNS）時，談及立陶宛當初批准「駐立陶宛台灣代表處」於首都維爾紐斯設館時，指稱立陶宛「很可能犯下重大錯誤」、「跳到火車前面，結果輸了」；隨後中共官媒《環球時報》刊出社評，稱「嘴上認錯」還不夠，「需要拿出更有誠意的行動」，中國外交部發言人林劍則指稱，「希望立方將改善雙邊關係的意願轉化為實際行動，盡早糾正錯誤。」

立陶宛政府有提出更名？ 外交部： 沒有 討論 駐處名稱更改 ​

台灣外交部2度回應相關風波後，今日舉行例行記者會期間，有媒體詢及立陶宛政府有無提出更名，或表達希望雙方有更多實質合作？對此，外交部發言人蕭光偉回應，立陶宛和台灣是共享民主價值的重要夥伴，我國「駐立陶宛台灣代表處」名稱是雙方共識，「目前的話，雙方政府沒有就駐處名稱更改的部分進行討論。」



蕭光偉強調，我國持續和立陶宛在雷射、半導體及金融等各領域推動實質合作，也希望能夠創造互利互惠的實質經貿利益，並深化兩國的民主經濟韌性，「立陶宛和台灣都是希望深化雙邊關係，並且加強實質合作，有關這一點，我國也會持續和立陶宛保持密切的溝通以及協調，後續如果有具體的進展，我們也會適時的對外說明。」



事實上，與魯吉尼涅同屬立陶宛執政黨社會民主黨的國會議員巴諾瓦斯（Ruslanas Baranovas），上周訪問台灣期間，在接受《中央社》訪問時曾表示，立陶宛和中國有邦交，希望與中國維持貿易，並期盼與中國達成解決爭議的方案，但立陶宛同時是自由國家（free country），「可以決定代表處大門上的名稱」，一切都沒有改變，沒有計畫要關閉台灣辦事處或更名，友誼仍在持續。



