立陶宛嘆友台是戰略錯誤、大陸稱糾正錯誤 我外交部批：對國際社會洗腦

立陶宛嘆友台是戰略錯誤，大陸趁火打劫稱糾正錯誤；我外交部發言人蕭光偉回應，中國對國際社會洗腦一中，會持續與立陶宛及其他民主夥伴合作。（劉宇捷攝）

立陶宛總理嘆設台灣代表處是「戰略錯誤」，中國外交部發言人林劍更表示，呼籲立國重回一個中國，應以實際行動糾正錯誤。對此我外交部批，所謂「一中原則」只是中方片面立場，還強行施加獨斷偏頗意志於他國，對國際社會洗腦；並強調各國自主選擇夥伴的正當權利，也會持續與立陶宛及其他民主夥伴緊密合作。

外交部發言人蕭光偉今（7）日鄭重聲明，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國政府任何不實主張都無法改變或扭曲這個客觀事實和現狀。

他表示，所謂「一中原則」只是中華人民共和國的片面立場，國際社會許多國家並未承認中國對台灣主權的主張，而中國一再誆稱國際社會認同所謂「一中原則」，不僅完全不符事實現況，更凸顯其強行施加獨斷偏頗意志於他國，並對國際社會洗腦的霸凌行徑。

中國長期漠視國際法秩序，狂妄指點他國政府外交決策，並持續以經濟脅迫及政治施壓手段干預台灣與國際社會的正常互動，是造成區域緊張與破壞國際秩序的真正原因。

他強調，台灣基於民主、自由、人權與法治等共同價值，與理念相近國家深化合作。各國自主選擇夥伴的正當權利，不容任何威權勢力干涉。我國將持續與立陶宛及其他民主夥伴緊密合作，共同促進區域和平穩定，並堅定捍衛台灣國際參與空間。

