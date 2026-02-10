立陶宛嘆設台灣代表處是「戰略錯誤」 外交部：沒就更名特別討論

立陶宛駐處名稱疑慮，外交部發言人蕭光偉今透露，雙方目前沒特別討論，但強調雷射、金融實質互惠。（劉宇捷攝）

立陶宛總理魯吉尼涅日前嘆設台灣代表處是「戰略錯誤」，中國更藉機稱以實際行動糾正錯誤。我外交部發言人蕭光偉今日再強調，我國跟立陶宛持續在雷射、半導體還有金融等領域，都有推動實質合作、互利互惠；不過他也透露，雙方政府目前並沒有就駐處名稱更改的部分進行討論，我國也將持續與立陶宛保持密切溝通以及協調。

針對立陶宛代表處名稱疑慮，外交部發言人蕭光偉今日在例行記者會上指出，立陶宛和台灣是共享民主價值的重要夥伴，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是「雙方的共識」。目前，台灣與立陶宛雙方政府，並沒有就駐處名稱更改的部分進行討論。

蕭光偉強調，我國持續跟立陶宛在「雷射、金融還有半導體等領域」推動實質合作，也希望能夠創造互利互惠的實質經貿利益，並深化兩國的民主經濟韌性。他也表示，台立雙方都希望深化雙邊關係，並且加強實質合作，我國也將持續與立陶宛保持密切溝通及協調，後續如果有具體進展也會適時對外說明。

另外，本次例行記者會為春節連假前最後一次，蕭光偉也特別呼籲國人，出國旅行應注意自身安全，特別是要注意護照效期至少要有6個月以上，同時也提醒國人要購買足額的海外旅遊保險，降低旅行風險；另外，可以加入領務局的LINE官方帳號，上網登錄「出國登錄」等措施，並出國期間注意安全。

