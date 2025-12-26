立陶宛增購單兵反裝甲武器 肆應俄威脅

記者賴韋廷／綜合報導

軍聞網站「Army Recognition」23日報導，立陶宛在瑞典國防物資管理局（FMV）協調的框架下，增購AT4火箭筒，以及「卡爾．古斯塔夫M4」無後座力砲所需彈藥，加強肆應俄羅斯威脅。

報導指出，立陶宛政府與瑞典「紳寶」簽署總值13億瑞典克朗（約新臺幣44.6億元）新訂單，以擴大AT4火箭筒以及「卡爾．古斯塔夫M4」無後座力砲的彈藥儲備，預定2027至2029年交付。

紳寶AT4系列火箭筒為全球最受歡迎的輕型反裝甲武器之一，具備易操作、重量輕，利於單兵操作等特點，可有效對抗戰車或其他裝甲載具，也可防禦固定設施與防禦工事。

「卡爾．古斯塔夫」系列自1946年推出至今多次升級，M4版本2014年推出，較M3版減輕3.4公斤，也縮短長度，可搭配多種彈藥使用，且可與先進智慧尋標系統，以及可程式化彈藥搭配，提升打擊準確度與致命性。

由於俄國侵烏為北約東翼帶來日益擴大的戰備壓力，立陶宛軍方正在有系統地建構具備多層次、機動性與可持續火力的地面部隊架構，包括在2026至2030年間將國防預算提升至國內生產毛額（GDP）的5至6%，也將採購44輛「豹2A8」主力戰車，並建置相關組裝產線，今年還與北約國家合作採購100輛CV90步兵戰鬥車。

紳寶AT4系列火箭筒，操作便利、重量輕，利於單兵使用。（取自紳寶網站）

立陶宛增購紳寶「卡爾．古斯塔夫M4」無後座力砲所需彈藥，提升部隊戰力。（取自紳寶網站）