立陶宛宣布國家緊急狀態！ 控白俄羅斯「走私氣球」威脅國安、干擾民航運作

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

俄烏戰爭爆發後，東歐邊境持續動盪，俄羅斯、白俄羅斯與接壤各國關係緊張。今（9）日波羅的海三國之一的立陶宛宣布進入國家緊急狀態，原因是白俄羅斯的走私氣球嚴重擾亂立陶宛的民航運作，維爾紐斯當局認定此為白俄羅斯發動的「混合式攻擊」。

立陶宛指控白俄羅斯藉由走私氣球造成該國飛安、國安危機，是混合式攻擊。（圖／美聯社）

根據《路透社》報導，立陶宛譴責白俄羅斯藉由氣球走私香菸，維爾紐斯機場已多次因走私氣球而被迫關閉。立陶宛內政部長康德拉托維奇（Vladislav Kondratovic）表示，除了民航受到干擾外，宣布國家緊急狀態也是由於國安考量。

目前立陶宛政府已要求國會授權，讓軍警以及邊防部隊協同行動，包括攔檢車輛、檢查人員行李證件、甚至是拘留不配合者與犯罪嫌疑者等強硬執法手段。立陶宛國防部長卡烏納斯（Robertas Kaunas）更表示，若軍方執行這些任務時，將被允許使用武力。

對於立陶宛的反應，白俄羅斯則否認與走私氣球的關聯，並反控立陶宛藉由無人機在該國境內投下「極端主義內容」。歐盟則譴責白俄羅斯的舉動，歐盟執委會主席范德萊恩（Ursula von der Leyen）1日發聲譴責，指出白俄羅斯的氣球入侵就是混和攻擊，也是歐盟完全不能接受的。

近年來立陶宛與白俄羅斯關係日益緊張，除了這次的走私氣球事件外，在2021年白俄羅斯為報復制裁，主動招攬亞非難民由邊界進入立陶宛，導致立陶宛發生邊境危機；2022年由於俄烏戰爭爆發後，白俄羅斯也蠢蠢欲動，讓立陶宛嚴加戒備，更宣布進入國家緊急狀態。

