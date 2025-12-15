立陶宛將設「豹2A8」組裝廠 支援北約維保

記者賴韋廷／綜合報導

軍聞網站「Army Recognition」12日報導，立陶宛政府與KNDS集團德國分公司（KNDS Deutschland），以及德國萊茵金屬公司達成協議，計畫在考納斯（Kaunas）建立組裝廠，在當地組裝41輛「豹2A8」主戰車，以加快交付速度，未來有望支援北約部隊的維保工作。

報導指出，該項協議由KNDS德國分公司、萊茵金屬，以及立陶宛國營能源集團「EPSO-G」合作推動，並交由「立陶宛國防勤務公司」（Lithuania Defense Services，LDS）負責執行，計畫在考納斯設置全新廠房，用於生產與組裝「豹2A8」主戰車，首輛戰車將於2028年出廠，並規劃於2030年底前全數完成交付。

此外，LDS也將以KNDS承包商身分接受相關維保訓練，以建立長期的後勤維保能量。未來完成組裝作業後，則將繼續承擔「豹2A8」及立陶宛武裝部隊其他裝備的長期維護、修理與技術支援任務。後續也有望具備支援駐立陶宛德國陸軍，乃至其他北約裝甲部隊的維保任務需求。

報導分析，該項協議將戰車採購、國防產業合作、人員培訓與維修規劃整合納入單一架構，以加速交付時程，同時為立陶宛直接建立車輛的支援能量。協議中也計畫將LDS的25.1%股份轉移到「EPSO-G」旗下，整體預期投資規模約達5千萬歐元（約新臺幣18.1億元）。

立陶宛去年12月正式簽約採購44輛「豹2A8」主戰車，除首批3輛之外，後續均將在本地生產，藉此推動立國裝甲戰力現代化。同時，LDS公司自2023年起，也負責為烏克蘭的「豹2」戰車提供維修服務，有望透過該項協議，持續厚植各盟邦地面戰力。

立陶宛與KNDS德國分公司及萊茵金屬公司合作，將在本土設廠組裝41輛「豹2A8」主戰車。（取自KNDS集團網站）

LDS將由各大廠提供技術支援與協助，在本土設廠組裝與維護「豹2A8」戰車。圖為各公司代表在簽署協議後合影。（取自LDS Linkedin）