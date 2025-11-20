立陶宛專訪曝！蕭美琴：加強合作打造信賴供應鏈

記者王郁蓁、黃澄柏／台北報導

副總統蕭美琴日前接受立陶宛網路媒體視訊專訪，雙方談論地緣政治、台灣國防，還有中俄關係、俄烏戰爭等等，蕭美琴也提到與立陶宛在面對威權政體下，彼此也更深刻體會相互支持夥伴重要性。

副總統蕭美琴日前接受立陶宛網路媒體視訊專訪。

副總統蕭美琴：「面對威權國家不斷採取激進作為，我們不能再坐視不理。」

副總統蕭美琴19日傍晚分享自己日前接受立陶宛網路媒體視訊專訪，其中主持人首先提問立陶宛擔心的是來自俄羅斯侵略，而台灣則是中國，這之間北京、俄羅斯會不會有合作。

副總統蕭美琴：「這些威權國家之間的合作跡象，且不僅是中國與俄羅斯，甚至也包括北韓。」

蕭美琴不諱言這些威權國家都有軍事協同行動，更不用說中俄還共享同一套作戰手冊。

立陶宛跟台灣一樣深受身旁國家的威脅。

副總統蕭美琴：「軍事合作外，也包含心理戰等，各種混合手段。」

提到俄烏戰爭，蕭美琴也被提問，日前國民黨新任黨魁鄭麗文這番話。

國民黨主席鄭麗文（2025.10）：「普丁並不是獨裁者。」

副總統蕭美琴：「我們完全不認同在野黨領袖關於俄羅斯的說法。」

立陶宛是歐洲國家中，唯一以「台灣」這個名字設立國家代表處的國家。

除了強調絕對不認同，蕭美琴也提到台灣和立陶宛一樣，都是年輕的民主政體，接下來與立陶宛的雙邊關係會持續強化。

副總統蕭美琴：「立陶宛是台灣堅實的盟友、夥伴，立陶宛是歐洲唯一，以台灣為名設立代表處的國家。」

最後蕭美琴談到立陶宛以台灣設立國家代表處，相當有勇氣抵擋這些來自威權社會脅迫，也期盼兩國能夠打造信賴供應鏈。

