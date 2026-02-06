立陶宛府會不同調？總理稱允台灣設代表處「輸了」、議員讚「台歐安全緊密相連」

中北歐7國共8名國會議員訪問台灣，由立陶宛國會外交委員會副主席帕季格（左5）率團，2月4日拜會外交部，並與部長林佳龍（右5）合影。翻攝外交部臉書



立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）近日接受專訪時表示，立陶宛政府於2021年允許台灣設立以「台灣」為名的「駐立陶宛台灣代表處」，儼然是「衝到火車前面，結果輸了」。中國外交部6日回應，希望立陶宛「盡早糾正錯誤，回到恪守一個中國原則的正確軌道」。

中國外交部發言人林劍6日在例行記者會中，針對魯吉尼涅的專訪言論表示：「中方已多次就與立陶宛的關係表明立場，中方溝通的大門始終敞開，希望立陶宛將改善雙邊關係的意願轉化為實際行動，盡早糾正錯誤，回到恪守一個中國原則的正確軌道，為雙方關係正常化積累條件。」

不過，立陶宛府會對於台灣關係似乎不同調。​中北歐7國共8名國會議員近日聯袂訪問台灣，由立陶宛國會外交委員會副主席帕季格（Žygimantas Pavilionis）擔任代表團團長。

外交部引述帕季格發言指出，帕季格與其他國會議員深刻瞭解台歐安全緊密相連，以及民主國家團結的重要性，支持我政府提升國防預算，以持續守護台灣和平的政策。

