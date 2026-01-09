立陶宛強力取締菸走私 一年查獲444萬包創35年新高

（中央社記者游堯茹維爾紐斯9日專電）立陶宛去年遭來自白俄羅斯的香菸走私氣球頻繁侵擾，政府加強取締力道。立陶宛國家邊防局表示，2025年查獲走私香菸超過444萬包，創下立陶宛1990年恢復獨立以來的年度新高，352人因涉及走私相關案件遭拘留。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）今天報導，立陶宛國家邊防局指出，去年共查獲444萬600包非法香菸，數量超過2024年的3倍，市值約2110萬歐元（約新台幣7.76億元）。

報導指出，2025年查獲的走私香菸中，50.1%經歐洲聯盟內部自拉脫維亞進入，49.2%來自白俄羅斯，0.3%來自俄羅斯，其餘0.4%來源不明。

邊防單位表示，去年出現更多自拉脫維亞走私香菸進入立陶宛的案例，這在過去並未觀察到。

LRT報導，不法集團日益頻繁地使用氣象氣球走私香菸，影響民航安全，是促成立陶宛強力取締的原因。

路透社先前報導，去年10月起，立陶宛首都維爾紐斯機場因走私氣球闖入空域影響飛安，多次被迫關閉，導致超過350架航班延誤、取消與轉降，嚴重影響空中安全與交通。

立陶宛官員認為，香菸走私氣球與來自白俄羅斯的混合式攻擊有關。立陶宛因此於2025年12月9日宣布進入國家緊急狀態至今。（編輯：陳妍君）1150109