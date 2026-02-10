立陶宛後悔了？外交部：雙方沒有討論更改「台灣代表處」駐處名稱

針立陶宛總理魯吉尼涅（Gintautas Paluckas）日前形容立陶宛准許設立「台灣」代表處是「錯誤」，甚至比喻此舉如「衝到火車前面卻輸了」，外交部發言人蕭光偉今（10）日在例行記者會上做出回應。他強調，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是「雙方的共識」，且目前台立雙方政府「沒有就駐處名稱更改的部分進行討論」。

蕭光偉。（圖/外交部YT）

在今日的記者會上，媒體提問關於立陶宛駐處名稱的後續發展，詢問立陶宛政府是否曾找我方討論更改名稱，以及雙方實質合作的情形。

蕭光偉強調，立陶宛與台灣是「共享民主價值的重要夥伴」，而我國駐立陶宛台灣代表處的名稱，當初設立時即是「雙方的共識」。針對外界關切是否會更名，蕭光偉明確表示，截至目前為止，雙方政府「沒有就駐處名稱更改的部分進行討論」。

台灣代表處。（資料照）

至於在實質合作方面，外交部指出，台灣將持續與立陶宛在「雷射、半導體還有金融的領域」推動實質合作。蕭光偉表示，雙方期望能創造「互利互惠」的實質經貿利益，並進一步深化兩國的「民主經濟韌性」。

外交部最後重申，關於台灣與立陶宛的關係，我方期盼能持續深化雙邊關係並加強實質合作，未來也將持續與立陶宛保持「密切的溝通以及協調」。

