立陶宛後悔了？總理稱設台灣代表處是「犯下大錯」 外交部回應了

歐洲波羅的海國家立陶宛於2021年，同意我國於其首都維爾紐斯以「駐立陶宛台灣代表處」設館，成為我國目前唯一於聯合國成員國以「台灣」名義開設的駐外館處，但立陶宛現任總理魯吉尼涅（Inga Ruginienė）近日接受《波羅的海通訊社》（BNS）專訪時說道，立陶宛很可能犯下重大錯誤。對此，台灣外交部今（5）日晚間作出回應。

《波羅的海通訊社》4日專訪魯吉尼涅時談及台灣代表處，據報導，魯吉尼涅說道，雖然台灣在其他歐洲國家也開設代表處，但都是在「正常協調」後，選擇使用「台北代表處」開設，其他歐洲國家均設法與中國保持務實關係，但立陶宛「很可能犯了一個巨大的錯誤」、「跳到火車前面，結果輸了」，以為主動並率先採取行動就會受到世界欣賞，結果世界並沒有欣賞，「沒有人欣賞」。

廣告 廣告

《波羅的海通訊社》報導提及，立陶宛近年和中國在恢復雙邊外交代表權上一直存在分歧，原因正是台灣代表處的名稱爭議；自去年5月中旬，沒有中國正式外交官或其他工作人員駐立陶宛，儘管立陶宛去年6月已向中國提案恢復兩國關係，但尚未收到回應。而魯吉尼涅政府上任後，將「與中國外交關係恢復至與其他歐盟國家相同外交層級」納入施政目標，現正與中國進行「第一小步」會談。

對此，台灣外交部今日晚間發布回應表示，台灣與立陶宛是共享自由民主價值的重要夥伴，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識；我國自設處以來，與立陶宛政府持續透過推動在雷射、半導體及金融等各領域互惠互利的實質合作，創造經貿實益及強化民主經濟韌性，並將持續與立陶宛政府保持密切協調與溝通，共同深化兩國關係。

更多風傳媒報導

