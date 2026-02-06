立陶宛後悔挺台設代表處？陸外交部：盡快「糾正錯誤」恪守一中

立陶宛總理魯吉尼涅日前公開表示，當年允許台灣設立「台灣代表處」是犯了「巨大錯誤」，大陸外交部今表示，呼籲立陶宛「盡早糾正錯誤，回到恪守一個中國原則的正確軌道上來。」

大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝《網易》）

《北京日報》報導，大陸外交部今舉行例行記者會，媒體問及，中方是否考慮恢復與立陶宛的全面外交關係，且需要滿足哪些條件，大陸外交部發言人林劍做出上述表示。

林劍指出，「中方已經多次就中立關係表明立場。中方同立方溝通的大門始終敞開，希望立方將改善雙邊關係的意願轉化為實際行動，盡早糾正錯誤，回到恪守一個中國原則的正確軌道上來，為中立關係的正常化積累條件。」

波羅的海地區最大英文媒體《波海時報》3日報導，立陶宛新任總理魯吉尼涅（Inga Ruginienė）公開表示，當年允許台灣當局在首都維爾紐斯設立所謂「台灣代表處」，犯了巨大錯誤。

魯吉尼涅坦言，台灣當局在其他歐洲國家也開設了「代表處」，但這些「代表處」都是經過正常協調並選擇「台北代表處」這個名稱後才「開門營業」。這些國家都與中國大陸保持經濟合作關係。她又指，立陶宛犯了巨大錯誤，自以為搶著跑、當先鋒，世界就會感激。魯吉尼涅形容，立陶宛是「跳到火車前面，結果吃了虧」。至於歐盟和美國在台灣設代表處事上，沒有明確支持立陶宛。

