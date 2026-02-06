即時中心／黃于庭報導

雖中國近年持續以言語、武力恫嚇，試圖切斷台灣與他國交流，我國政府仍抱持開放態度，攜手理念相近的國際盟友，推動及確保全球與區域的和平穩定。立陶宛於2021年，在首都維爾紐斯設立「台灣代表處」；不過，此舉引發中國反彈，該國總理魯吉尼涅（Inga Ruginienė）近日更坦言，這項決策是「衝到火車前（jumped in front of the train）」，結果吃了虧。而外交部則重申，駐處名稱是雙方共識。

魯吉尼涅近日接受《BNS》專訪，她認為，雖然台灣也在其他歐洲國家設立代表處，但都「經過正常協調程序」，並以「台北代表處」名稱設立，試圖與中國保持務實的合作關係；「立陶宛可能犯了巨大的錯誤」，她更直言，當初以為主動提供某種東西，世界就會突然感激我們，但卻沒有人領情。

在魯吉尼涅看來，歐洲採取統一立場是應對中國問題的最佳策略，若要建立關係或製定計劃，就必須考慮本國利益；反之，要是對國家和人民沒有好處，「我們為什麼要脫離歐盟，走上毫無意義的道路呢？」

事實上，過去幾年立陶宛與中國關係陷入僵局，起因就是「台灣代表處」的設立，自去（2025）年5月中旬至今，該國境內沒有任何中國外交官；6月，時任總理金陶塔斯·帕盧卡斯（Gintautas Paluckas）表示，已向中國提交了恢復外交關係的提案，但未收到回應。而魯吉尼涅上任後，「與中國外交關係恢復到與其他歐盟國家相同的水準」，便是她重要的施政綱領之一。

「我認為立陶宛確實搶先一步，結果吃了虧」，魯吉尼涅以「衝到火車前」（jumped in front of the train）形容該項決策，並表示，立陶宛目前正與中國進行初步對話，而為了實現與北京關係正常化，必須與歐盟和美國協調行動。

對此，外交部重申，台灣與立陶宛是共享自由民主價值的重要夥伴，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識，我國自設處以來與立國政府持續透過推動在雷射、半導體及金融等各領域互惠互利的實質合作，創造經貿實益及強化民主經濟韌性，並將持續與立國政府保持密切協調與溝通，共同深化兩國關係。

原文出處：快新聞／立陶宛想舔中後悔了？竟稱設台灣代表處「犯大錯」 外交部火速反擊

